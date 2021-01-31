Sakarya'da uzun yıllar gazetecilik yapan Tokyürek'in vefat eden babası defnedildi
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Sakarya'da uzun yıllar gazetecilik yapan Tokyürek'in vefat eden babası defnedildi

31.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:40
Sakarya'da uzun yıllar gazetecilik yapan Tokyürek'in vefat eden babası defnedildi

Sakarya'da uzun yıllar gazetecilik yapan Nuri Tokyürek'in vefat eden babası toprağa verildi.

Sakarya'da uzun yıllar gazetecilik yapan Nuri Tokyürek'in vefat eden babası toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu dün yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı (İHA) Sakarya muhabiri Burak Tokyürek'in de dedesi olan Enver Tokyürek'in yakınları tarafından alınan cenazesi, Arifiye ilçesindeki evinin önüne getirildi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Tokyürek'in cenazesi, duaların ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İrfan Kardeş, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, BİK Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, bazı gazeteciler ve yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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