Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonla şüpheli M.S. ve H.Y. yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ise 300 gram metamfetamin, 12.02 gram esrar, 1 hassas terazi ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title