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Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyon neticesinde paketlenerek satışa hazır hale getirilen 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyon neticesinde paketlenerek satışa hazır hale getirilen 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin ise 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadelede yürüttüğü çalışma neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.Ş. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramada ise paketlenerek satışa hazır hale getirilen 1 kilo 200 gram esrar ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi. Konuya ilişkin A.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

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