Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 6 kilo 511 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 6 kilo 511 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, Yeni Mahalle Gündoğdu mevkisinde M.Ç, G.D. ve A.Y. uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 6 kilo 500 gram bonzai ile 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu