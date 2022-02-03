Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA, Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta, 2'şer paket halinde 38 gram metamfetamin ve 3 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Y. (24), S.G. (27), A.S. (21) ve E.I. (22), Hendek Adliyesine getirildi.

Zanlılardan O.Y. ve A.S savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.G. ve E.I. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

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