Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
22.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:48
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler Yaşar K, Duygu A. ve Nurettin K'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yaşar K. ve Duygu A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Nurettin K. serbest bırakıldı.
Kaynak: AA