Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezindeki bir eve düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca, 1 kilo 800 gram kubar esrar ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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