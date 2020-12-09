Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

09.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:56

Sakarya'da 5 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sakarya'da 5 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında başka illerden kente uyuşturucu madde getirildiği tespit edildi.

Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı. İki araçta yapılan aramada 5 kilo 85 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 1'i de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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