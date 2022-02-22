Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da 2 kilo 970 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
SAKARYA (AA) - Sakarya'da 2 kilo 970 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeler mevkisinde durdurulan araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı.
Araçta 2 kilo 970 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli İ.S. gözaltına alındı.
Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, uyuşturucu madde temin ettikleri iddiasıyla F.H, Ö.S, S.K. ve A.O'yu düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.