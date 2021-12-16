Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kentte belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda T.A, S.Ç, E.A, H.M, D.C. ve Ö.T. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 kilo 116 gram esrar, 310 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı mermi, 1 av tüfeği ve 2 şarjör ile 126 şeffaf poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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