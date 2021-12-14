Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 9 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 9 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı- Dokurcun Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Dokurcun Sultanpınar Yaylası'nda şüpheliler E.C. ve M. Ö.Ö'nün ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, kavanozlara yerleştirilmiş 9 kilo 250 gram kubar esrar ile alüminyum folyoya sarılı 50 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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