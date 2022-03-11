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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kentte operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.S. ve H.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sakarya, Güncel, Haberler

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