Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizköy Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda üzerinde bir miktar eroin ele geçirilen H.S. gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

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