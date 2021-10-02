Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi
AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram kubar esrar ile 250 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram kubar esrar ile 250 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat ve takip çalışması doğrultusunda Limandere Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 1,5 kilogram kubar esrar ile 250 gram kenevir tohumu bulundu.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli H.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
H.S, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri