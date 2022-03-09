Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı - Haberler

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı Eşi tutuklandı kendisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı Sakarya'da polis ekiplerince bebek bezi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı

Eşi tutuklandı kendisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince bebek bezi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan çiftten biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik il genelinde operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonda M.M. ve eşi F.M. isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda çocuk bezi poşeti içerisinde 406 gram metamfetamin maddesi ile 407 adet uyuşturucu ectstasy maddesi ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan çiftten M.M. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi F.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - 3. Sayfa

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Sakarya, Bebek, 3. Sayfa, Haberler

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