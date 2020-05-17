Sakarya'da uyuşturucu operasyonu Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından temin ettikleri uyuşturucuları ilçede sattıkları tespit edilen 4 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli Ceylan P, Tolga B, Ufuk T. ve Nedim Z'nin ikametine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı, arama yapılan ikametlerde çok miktarda bonzai ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA