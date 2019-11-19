Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

19.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:32
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma istihbarat timleri, uzun zamandır teknik ve fiziki takibini yaptığı bir uyuşturucu satıcısı C.Ç'nin aracını Karasu ilçesi Taşlıgeçit Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 kilo 948 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.Ç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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