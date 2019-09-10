Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

10.09.2019 15:18

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ferizli Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu T.M'nin Gölkent Mahallesi'ndeki evinde esrar maddesi bulundurduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda evin çatı kısmında ve önünde bulunan aracın bagajında 11 kilo 250 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden ev sahibi T.M. ve kardeşi M.M, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA