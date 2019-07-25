Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önüne geçmek için harekete geçen Akyazı Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, Şerefiye Mahallesi'nde, E.Y'ye ait eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, yaklaşık 24 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ve 114 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geyve'nin Kızılkaya Mahallesi'nde, E.B'ye ait ev ve arazide arama yapan Geyve Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, 30 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kubar esrar ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına E.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Erenler Sarıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda ise Erenler Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile jandarma istihbarat ekipleri, ormanlık alanda hazine arazisi içerisinde üç ayrı bölgede kenevir ekimi yapan M.P, C.Z.O. ve C.G'yi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramalarda ormanlık alanda hazine arazisine ekilmiş 202 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Z.O. savcılık ifadesinin ardından, diğer iki şüpheli de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA