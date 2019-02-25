Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Şüpheli M.T'nin, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin üzerinde 861 uyuşturucu hap buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Üç ayrı suçtan aranan M.T'nin 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA