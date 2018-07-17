Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada kadın yolcunun üzerinde 670 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Yapılan aramalarda yolcu otobüsündeki L.M.N (47) isimli kadının üzerinde 670 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.