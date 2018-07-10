Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Y.O'yu Akyazı'da takibe aldı.

Ekiplerin kendisini takip ettiğini anlayan şüpheli bisikletle ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Jandarmanın takibinden kaçamayacağını anlayan şüpheli Y.O, üzerinde bulunan poşete sarılı paketi çimenlik alana doğru fırlattı.

Ekipler, çimenlik alanda yaptığı aramada içinde 517 uyuşturucu hap olan poşeti buldu ve Y.O'yu yakaladı.

Olayı araştıran jandarma ekipleri, Y.O. ile bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu O.Y, A.Y, A.H. ve M.F.B'nin üzerinde ve kullandıkları Suriye plakalı otomobilde arama yaptı. Aramada 32 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 2 gram eroin, bir altın sikke ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 196 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından A.Y, A.H. ve M.F.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, Y.O. ise tutuklandı.