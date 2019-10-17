Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

17.10.2019 13:01

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda ekipler, Adapazarı ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 paket halinde 3 kilogram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, K.G. (27), D.K. (24) ve T.O. (18) isimli üç şahıs gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA