Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Haberler » 3. Sayfa » Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilirken, konuyla alakalı yakalanan 1 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:25
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

'nın Karasu ilçesinde ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilirken, konuyla alakalı yakalanan 1 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yalı Mahallesinde İ.V. isimli şahsın ikametgahında uyuşturucu bulundurulduğuna dair ihbar üzerine harekete geçti. Mahkemeden alınan arama izni ile şahsın ikametinde gerçekleştirilen aralamalarda 8 kavanoz içerisinde ve poşete sarılı olarak toplamda 1 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi.


Olayın şüphelisi İ.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen İ.V. tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler