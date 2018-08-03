Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları
Sakarya'da geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 91 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Sakarya'da geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 91 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerince, geçen ay kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Toplamda 553 uyuşturucu hap, 8 bin 441 kök kenevir bitkisi, 605 gram kenevir tohumu,
2 kilo 279 gram kubar esrar,
35 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonlarda 91 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden 13'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.