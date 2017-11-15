Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilogram esrar ile farklı miktarlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kent genelinde 1 ve 13 Kasım tarihlerinde yapılan çalışmalarda, 23 kişiye "Uyuşturucu Madde Kullanmak" 6 kişiye de "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı.



Yapılan operasyonlarda 3 kilo 872 gram esrar, 78 Extacy Hap, 5 gram eroin, 61 kök Hint keneviri, 3,5 gram kokain, 0,75 gram Metanfetamin, 4,06 gram Bonzai, 1 silah ve 7 adet 7.65 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.