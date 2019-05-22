Sakarya'da "Uyum Mahalle Buluşmaları"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen iftar programıyla "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 6'ncısı Sakarya'da gerçekleştirildi.

Adapazarı ilçesindeki Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, Malezya ilahi grubu tarafından ilahi dinletisi sunuldu.

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, burada yaptığı konuşmada, toplumların birbirini daha iyi tanıması ve desteklemesi amacıyla uyum buluşmalarının altıncısını Sakarya'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak ülkede bulunan yerel ve yabancı halkın daha iyi kaynaşmasını sağlamak ve farklı kültürleri mahalle ortamlarında tanımak adına organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Kadıoğlu, "Mübarek ramazanda iftar sofraları şenleniyor, bereketleniyor iki toplumun ortak değerlerini sofralarda buluşturuyoruz. Uyum buluşmaları konseptinde iki toplumdan bugün 300'e yakın misafirimiz var. Misafirlerimizin 150'si Suriye, Afganistan, Pakistan, Sakarya'da bulunan farklı gruplar ile yerel halktan öğretmenlerimiz, muhtarımız, il müdürlerimizden kamu kuruluşlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına ve Kızılay ile beraber herkesin içinde olduğu bir iftar programındayız." diye konuştu.

Kadıoğlu, ramazandan sonra da 17 ilde mahalle buluşmalarına devam edeceklerini dile getirerek, uyum buluşmalarındaki ana amaçlarının, yerel toplum tarafından göçmenler hakkındaki doğru sanılan yanlışları anlatmak, ayrıca göçmenlerin hak ve yükümlülüklerini ilk ağızdan kafa karışıklığına mahal vermeden aktarmak olduğunu vurguladı.

Uyum çalışmalarına ülkenin her bir yerine giderek katkılar sağlamak istediklerini vurgulayan Kadıoğlu, "Biliyoruz ki ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimiz de bizlerle aynı duyguları paylaşıyor, ülkemizdeki fırsatları değerlendirip uyum içinde yaşayacaklarına inanıyoruz. Diyoruz ki, ya fırsatlar insanların yaşadığı yere gider ya da insanlar fırsatların olduğu yerlere. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Toplumların huzuru için uyuma ihtiyaç vardır"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise dünyada sıkıntıya düşen, fırtınaya yakalananların aradıkları limanların başında Türkiye'nin geldiğini aktardı.

Tarihte ve günümüzde bunun övünç kaynağı olduğunu ifade eden Nayir şunları kaydetti:

"Gerek ülkemizde gerek ilimizde misafir ettiğimiz insanlar bizim için mutluluk kaynağı. Toplumların huzuru için uyuma ihtiyaç vardır. Toplum uyum içindeyse asayişi düzgün olur, huzuru yerinde olur. Bizlerin gayesi olan buluşmalar bu o uyumu sağlayacak, bilgilendirmeyi sağlayacak ve topluma huzur getirecek. Bu amaçla burada aileleri bir araya getiriyoruz. Hem Sakaryamızın kıymetli ailelerini hem de misafirlerimizi buluşturan etkinlik bu uyumu sağlamaya yönelik güzel bir organizasyon oldu."

Konuşmaların ardından, Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu, çocuklara içinde boyama kitapları, defter, kalem ve boyanın bulunduğu "Uyum"un tersten yazıldığı "MUYU" maskotlu çanta dağıtıldı.

Kaynak: AA