Sakarya'da uygulama noktasına gelen köpek yavrularına polisler sahip çıktı
27.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:06
Sakarya'da uygulama noktasına gelen ve polis ekiplerince beslenen iki köpek yavrusu, barınağa teslim edildi.
Sakarya'da uygulama noktasına gelen ve polis ekiplerince beslenen iki köpek yavrusu, barınağa teslim edildi.
Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasına gelen iki köpek yavrusu, bölgede görev yapan polis memurlarınca beslendi.
Serdivan Belediyesi ekiplerine haber veren polis memurları, köpek yavrularını üşümemeleri için korumaya aldı.
Ekipler, bakımlarının yapılması için yavruları barınağa götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci