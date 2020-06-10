Sakarya'da usulsüz tehlikeli atık taşıyan 2 firmaya 3,3 milyon lira ceza
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Sakarya'da usulsüz tehlikeli atık taşıyan 2 firmaya 3,3 milyon lira ceza

Sakarya'da usulsüz tehlikeli atık taşıdığı tespit edilen 2 firmaya 3 milyon 319 milyar 101 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da usulsüz tehlikeli atık taşıyan 2 firmaya 3,3 milyon lira ceza
10.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:43

Sakarya'da usulsüz tehlikeli atık taşıdığı tespit edilen 2 firmaya 3 milyon 319 milyar 101 bin lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yayın yapan bazı basın organlarında yer alan "Şehirde Kötü Koku Paniği", "Esrarengiz Koku" başlıklı haberler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Valilik Kriz Merkezi'ne 6 Haziran'da saat 22.30 sularında özellikle Yazlık, Orta Mahalle, Şeker Mahallesi, Şeker Mahallesi kanal boyu, Sırma Cevizler Camisi bölgeleri ve şeker fabrikası civarından çok sayıda şikayet geldiği aktarılan açıklamada, aynı gün yapılan inceleme ve ölçümlerde, doğal gaz ve kimyasal kaynaklı olumsuz sonuca rastlanılmadığı kaydedildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin, kanalizasyon taşıyıcı hatlarına kaçak döküm yapıldığından şüphelenerek, Şeker, Tekeler, Karakamış ve Erenler Dilmen mahallelerinin bulunduğu bölgedeki hatlarda yaklaşık 70 muayene baca kapağını açarak kontrol ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SASKİ, AGDAŞ, AFAD İl Müdürlüğü KBRN teknik personeli ile emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla ortamda ve kanalizasyon muayene bacalarında gaz ölçümleri yapılmış, ölçülen kimyasal kaynaklı gaz değerlerinin muayene bacalarından kaynaklanmadığı anlaşılmıştır.

Kokunun şeker fabrikasından geldiği şüphesi üzerine yapılan ölçümlerde de herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Yine ekiplerin Çark Deresi ve Karaman Atıksu Arıtma Tesislerinde yaptıkları kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır."

Usülsüz atık taşıyan 2 firmaya para cezası

Açıklamada, bahsi geçen koku olayından bağımsız olarak 21 Şubat'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan bir şikayet sonucu, kentte faaliyet gösteren bir vidanjör firması ile geri dönüşüm firmasına ait vidanjörlerden alınan numunelerin, tehlikelilik analizlerinin yapılması için TÜBİTAK-MAM'a gönderildiği, analiz sonucunda bunların "tehlikeli atık" olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Bu atıkların "atık taşıma lisans belgesi" olan araçlarla taşınması ve bilgilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hizmete alınan Mobil Atık Takip Sistemi'ne (MoTAT) girilmesi gerektiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Ancak söz konusu vidanjörlerin MoTAT sisteminde kayıtlarının olmadığı ve atık taşıma lisans belgesi olmadan usulsüz atık taşıdıkları tespit edilmiştir.

Bu nedenle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi (v) bendini ihlal eden 2 firmaya, toplam 3 milyon 319 milyar 101 bin lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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