Sakarya'da üretilen kenevir tekstilde de kullanılacak
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Sakarya'da üretilen kenevir tekstilde de kullanılacak

Sakarya'da üretilen kenevir tekstilde de kullanılacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye inisiyatifinde üretilen kenevirlerin tekstil endüstrisinde kullanılması için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye inisiyatifinde üretilen kenevirlerin tekstil endüstrisinde kullanılması için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Yüce, kenevirin bir mucizesinin de tekstil alanında kullanıldığında radyasyon geçirmeme özelliği olduğuna işaret etti.

Yüce, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Alancuma'da 100 dekarlık alanda üretimi yapılan endüstriyel kenevirleri tekstil ürünü haline getirmek için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla tekstil endüstrisine adeta damga vuracak radyasyon geçirmeyen ürünler üreteceğiz. Sakarya'mızın verimli topraklarında üretilen kenevirler, tekstil alanında öncü firmalarla yapacağımız iş birliği sayesinde yurdun dört bir yanında vitrinlerdeki yerlerini alacak." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın endüstriyel kenevir sanayisinin merkezi haline geleceğini belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Şehrimizde hayata geçirdiğimiz projelerle Sakarya'yı adeta üretim merkezi haline getirme gayreti içindeyiz. Tükettiğimizi üretmenin yanı sıra yöresel ürün mağazalarını hizmete alarak bu ürünleri hemşehrilerimiz ve dışarıdan gelen misafirlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Hatta Melen Botanik Vadisi'nde üretimini gerçekleştirdiğimiz bitkiler için Alman Martin Bauer isimli bir firmayla yaptığımız anlaşma sayesinde ürünlerimizi dünya vitriniyle buluşturmuş olduk. Üretim kültürümüzden ödün vermeden sürdürdüğümüz çalışmalar sayesinde kenevirin geniş kullanım alanından faydalanarak çeşitli ürünler elde ettik. Kenevir yağı, kenevir sabunu ve yastık elyafı gibi ürünlerin yanı sıra şimdi de tekstil alanında kenevirin mucizevi bir yönünden daha faydalanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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