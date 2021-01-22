Sakarya'da üretilen hazır giyim eşyası 150'ye yakın ülkeye gönderiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya'da üretilen hazır giyim eşyası 150'ye yakın ülkeye gönderiliyor

22.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:37
Sakarya'da üretilen hazır giyim eşyası 150'ye yakın ülkeye gönderiliyor

Sakarya'da faaliyet gösteren bir tekstil firması, dünyanın önde gelen markaları için ürettiği hazır giyim eşyalarının ihracatından geçen yıl 49 milyon 878 bin dolar elde etti.

Sakarya'da faaliyet gösteren bir tekstil firması, dünyanın önde gelen markaları için ürettiği hazır giyim eşyalarının ihracatından geçen yıl 49 milyon 878 bin dolar elde etti.

Sakarya'da 1999 yılında imalata başlayan Talu Tekstil, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2, Geyve ilçesinde 1 fabrika ile üretimini sürdürüyor.

En fazla ihracat Amerika'ya

Firma, 2020'de dünya markaları için ürettiği aralarında atlet, bluz, elbise, hırka, pantolon, şort, tayt ve tişörtün de bulunduğu 3 milyon 381 bin ürünün ihracatından 49 milyon 878 bin dolarlık gelir elde etti.

Firmanın hazır giyimde en fazla dış satım yaptığı ülke 30 milyon 84 bin dolarla Amerika oldu. Bu ülkeyi 16 milyon 688 bin dolarla Birleşik Krallık ve 2 milyon 312 bin dolarla Fransa izledi.

"Sakarya'da olmaktan mutlu olan bir girişimciyiz"

Talu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine, Sakarya'da 1999 yılında 1 kişiyle başladıkları üretimi 3 fabrikada sürdürdüklerini söyledi.

Gültepe, 3 fabrikada çalışan sayısının 1890 olduğunu belirterek, "Bunların yaklaşık yüzde 80 oranında kadın çalışan olması ve onlara istihdam sağlamak bana ayrı bir mutluluk veriyor." dedi.

Firma olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hibe maske projesine destek olduklarını, kentin ve 1. OSB'nin maske ihtiyacını karşıladıklarını aktaran Gültepe, belediyelere de maske üretimine teknik olarak katkı verdiklerini anlattı.

Gültepe, Sakarya'da ortaya koydukları en önemli işlerden birinin istihdam olduğunu ifade ederek, "Talu olarak yaklaşık 100 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Bunun da yaklaşık 50 milyonu Sakarya'daki fabrikalarda üretilen ürünlerden oluşuyor. Sakarya ve bu bölgede olmaktan mutlu olan bir girişimciyiz. İnşallah çalışmalarımız, yatırımlarımız artarak devam eder." diye konuştu.

Günde ortalama 25 bin seviyesinde üretim olduğunu, bu sayının döneme göre değiştiğini aktaran Gültepe, "Müşterilerimizin mağazaları dünyada yayıldığı için 150'ye yakın ülkeye ihracat yaptığımı biliyorum ama ağırlıklı olarak yüzde 80 oranında Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor çünkü hazır giyim ihracatının zaten yüzde 70'i Avrupa'ya yapılıyor. Avrupa'nın tedarik ettiği üçüncü ülkeyiz, 1'inci Çin, 2'nci Bangladeş, 3'üncü Türkiye. Dünyada 6'ncı sıradayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da üretilen hazır giyim eşyası 150'ye yakın ülkeye gönderiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:40:34. #1.15#
title