Sakarya'da üniversiteye hazırlanan imam hatip lisesi öğrencilerine kaynak kitap desteği

Sakarya'da üniversite sınavına girmek için hazırlanan 1494 Anadolu imam hatip lisesi öğrencisine kaynak kitap desteği sağlandı.

Sakarya İmam Hatipler Derneği (SİMDER) ve Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi arasındaki "İyilik Okulu" protokolü çerçevesinde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi'nin çalışmasıyla üniversiteye hazırlanan 12. sınıf Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için hazırlanmış yardımcı kaynak kitaplar Sakarya'daki imam hatip lisesi müdürlerine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Naci Doyuk, AA muhabirine, ÖNDER Genel Merkezinin imam hatip öğrencilerine yönelik bu kaynak kitap çalışmasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Doyuk, geleceğin teminatı olan öğrencilerin, memleketin geleceğine yön veren, analiz eden, okuyan, düşünen bir nesil yetişmesi bakımından bu kitapların ufuk açacağına inandıklarını dile getirdi.

SİMDER Başkanı Yahya Bakır da öğrencilerin başarılı olmalarını ve materyalsiz kalmasını istemediklerini ifade ederek, "Çalışsınlar, ülkelerine, devletlerine, milletlerine katkı sağlasınlar istiyoruz. Bu kapsamda da öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ettiklerini aktaran Bakır, ülkenin geleceğine katkı sağlayan, güçlü, akıllı, bilime önceleyen öğrencilerin başarılı olmasının temel hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek