Sakarya'da üniversiteliler, "gönüllü kanatlar" projesiyle köyleri geziyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da "Gönüllü Kanatlar" projesi kapsamında üniversite öğrencileri, köyleri dolaşıp yaşlıların ev ve bahçe işlerini yapıyor, cami ve okulları temizliyor, çocuklarla oyunlar oynuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Serdivan Gençlik Merkezi koordinesinde Genç Kızılayın desteğiyle yürütülen proje kapsamında 20 gönüllü üniversite öğrencisi, hafta sonları köyleri ziyaret ediyor.

Muhtarlarla irtibata geçerek yalnız yaşayan yaşlıların evlerini temizleyen, yemek yapan, odunlarını taşıyıp sobalarını yakmalarında yardımcı olan gençler, büyüklerin gönüllerini kazanıyor.

Camilerin ve okulların temizliğini de yapan gençler, boyadıkları okul duvarlarını sanatla buluşturuyor. Gelen kitap bağışlarıyla okullarda kütüphanelere katkı sunan öğrenciler, çeşitli oyun ve yarışmalarla çocukları da eğlendiriyor.

"Gençlerimiz aile özlemlerini gideriyor"

Serdivan Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Salman, AA muhabirine, "Faaliyetlerimizi tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Gençler birçok yeri köylere kadar görmüş oluyor, halk da mutlu oluyor." dedi.

Projenin güzel olduğunu belirten Salman, "Gönüllü gençlerimiz burada üniversite okudukları için ailelerinden uzak yaşıyor. En azından anne baba özlemlerini bu sayede gidermiş oluyorlar. Bu tarz faaliyetlerde duygulu ortamlar da oluyor. Gençleri heyecanlı görünce, ziyaret edildiklerine şahit oldukça çok mutlu oluyorlar. Karşılıklı mutluluk ve huzur içerisinde projeyi devam ettirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Geldiğimize çok mutlu oluyorlar"

Proje sorumlusu Ayşe Nur Günay da köy ziyaretlerinde yaptıkları faaliyetlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Köy ziyaretlerinde cami temizliği, muhtarlık ziyareti yapıyoruz. Köyün sorunları varsa çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca, yalnız yaşayan yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Yaşlı ziyaretlerinde gördüğümüz en güzel olaylardan biri de aslında biz onlara hizmete gitmişiz ama onların bize hizmet etmeye çalışması oldu. Buna izin vermiyoruz ama geldiğimize çok mutlu oluyorlar. Bizi tekrar gelmemiz için davet ediyorlar. Yaşlıların odunlarını kırıp taşıyoruz, bulaşıklarını yıkıyoruz, evlerini temizliyoruz, varsa bahçelerindeki yapılacak işleri yapıyoruz.

Cami temizliği yapıyoruz, çocuklarda farkındalık oluşturmak adına el becerisi olan arkadaşlar okullara resim çiziyor, biz de boyuyoruz. Hem bizim için hem de köydeki halk için eğlenceli ve güzel bir gün geçiyor. Öğrenci arkadaşlarım da çok memnunlar. Proje gittikçe talep alıyor, katlana katlana bu projeyi yürütmeye devam edeceğiz."

"İyi ki gelmişim, çok güzel bir duygu"

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Zeynep Güler ise herkesin bu tarz etkinliklere katılması gerektiğini söyledi.

Okul duvarlarına resim yapıp eğlendiklerini anlatan Güler, "İyi ki gelmişim, çok güzel bir duygu, herkesin tatması lazım. Yaşlılarımız genelde duygulanıyorlar, oturup onlarla konuşuyoruz, eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz, onlara psikolojik destek veriyoruz." diye konuştu.

Eskibedil Muhtarı Ali Osman Balcı ise kendilerini ziyaret eden gençlere teşekkür etti.