Sakarya'da üniversite öğrencilerine geçici olarak ücretsiz konaklama imkanı - Haberler
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Sakarya'da üniversite öğrencilerine geçici olarak ücretsiz konaklama imkanı

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'da üniversite öğrencilerine geçici olarak ücretsiz konaklama imkanı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentteki üniversiteleri kazanıp geçici barınma ihtiyacı duyan öğrencilerin, uygulama oteli, öğretmen evleri, yurtlar ve kamu misafirhanelerinde ücretsiz konaklayabileceğini duyurdu.

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentteki üniversiteleri kazanıp geçici barınma ihtiyacı duyan öğrencilerin, uygulama oteli, öğretmen evleri, yurtlar ve kamu misafirhanelerinde ücretsiz konaklayabileceğini duyurdu.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'daki üniversiteleri kazanan gençleri kente beklediklerini belirtti.

Barınma ihtiyacı duyan öğrencilere yardımcı olacaklarını vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:

"Geçici olarak barınma ihtiyacı duyan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uygulama Oteli'miz, öğretmen evleri ve yurtlarımız ile kamu misafirhanelerimizde ücretsiz konaklayabilirler. Ücretsiz konaklama imkanı geçici olarak sağlanacak olup ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, Valilik ve İlçe Kaymakamlıklarımızın Açık Kapı birimlerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve üniversitelerimize başvurabilirler."

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya'da üniversite öğrencilerine geçici olarak ücretsiz konaklama imkanı - Haberler
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