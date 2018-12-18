Sakarya'da "Uluslararası Ticaret Elçileri" Projesi Hazırlandı

Sakarya'da üniversiteler ve sanayicilerin iş birliğiyle hazırlanan "Uluslararası Ticaret Elçileri" projesi kapsamında uluslararası ticaret uzmanları yetiştirilecek.

İş dünyasındaki değişim ve gelişim talebine karşılık olarak, ihracat yapma isteğinde olan firmalar veya hali hazırda ihracat yapan ve ihracat departmanlarını güçlendirmek isteyen firmalara destek olmak üzere, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğiyle Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi hazırlandı.

Sakarya'da ihracatçı işletmelerdeki uluslararası ticaret uzmanı ihtiyacının karşılanması konusunda "İhracat sizden, personel bizden" sloganıyla istihdam artışına katkı sağlanması amacıyla hazırlanan proje kapsamında düzenlenen protokol töreninde konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentte ihracat yapan, ya da yapmak isteyen firmalara personel desteği sağlama amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Uluslararası ticaret konusunda kariyer yapmak, iş gücünü teorik ve pratik olarak geliştirmek isteyen işletmelerde projenin sürdürülebilirliğini sağlayarak, kentte uluslararası ticaret alanında tecrübeli çalışan sayısını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Altuğ, projenin Türkiye'de diğer şehirlere örnek olacağına inandığını aktardı.

Global pazarlar incelediğinde üretmek kadar, kaliteli üretmenin ve ürettiğini satmanın bugün büyük önem taşıdığına vurgu yapan Altuğ, "Ülke olarak üretmek ve ürettiğimizi dünyaya pazarlamak anlamında ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, 'Uluslararası Ticaret Elçileri' projemizin ekonomiye ciddi bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Söz konusu projemizden rol model olacak firmalarımız çıkacak ve bu modeller iş dünyası ve ihracatçı firmalarımıza örnek teşkil edecektir. Ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

"Üniversitemizin potansiyelini iş dünyasına sunmak önemli bir adım"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da üniversite sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "Üniversitemizin potansiyelini iş dünyasına sunmak önemli bir adım. Söz konusu proje ile sektörlerdeki rol modellerin ön plana çıkması ve yaygınlaşması da önemlidir. Günümüzde en zor oluşturulan ve üretime en çok katkısı olan beşeri sermaye sorununun çözümü noktasında Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi ciddi bir sorumluluk da üstlenmiş oluyor. Öğrencilerin iş dünyasına kazandırılması iş dünyasına büyük avantaj sağlarken, pratik eğitim ve iş dünyasını tanıma anlamında da öğrencilere avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



"Sahaya inmeden olmaz"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise kentin ulusal anlamda, projeler kapsamında bir model olma rolü bulunduğuna dikkati çekerek, bu proje ile başarı çıtasını yükselteceğine değindi.

Sonuç odaklı ve sürdürülebilir çalışmalar yürüttüklerini anlatan Sarıbıyık, "Bizler birlikte güçlüyüz, tek başımıza zor olanı hep birlikte kolay hale getirmek için gayret ediyoruz. Bir de ürettiğimiz projelerde 'Sahaya inmeden olmaz' diyoruz. Öğrencilerin uygulamayı görmeden tam anlamıyla öğrenmeleri mümkün olmayacağı gibi meslek sahibi olarak mezun olduklarında yetkinlikleri de yeterli olmaz. Biz bu çalışmalarla ekonomiye katkı sağlarken kaliteli insan gücünü de yetiştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya ise istihdamı arttırmanın yolunun üretimi ve ihracatı arttırmaktan geçtiğini belirterek, programa katılacak kursiyerlerin, program süresince İŞKUR'dan asgari ücret tutarında kursiyer ücreti alacağını, program bitiminde de işletmelerin katılımcıları istihdam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA