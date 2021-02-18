Sakarya'da ulaşıma kapanan 276 mahalle yolunun tamamı açıldı
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Sakarya'da ulaşıma kapanan 276 mahalle yolunun tamamı açıldı

18.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:50
Sakarya'da ulaşıma kapanan 276 mahalle yolunun tamamı açıldı

Sakarya'da kar nedeniyle yolu kapanan 276 mahalleye ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım yeniden sağlanıyor.

Sakarya'da kar nedeniyle yolu kapanan 276 mahalleye ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım yeniden sağlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanında bulunan 2 bin kilometrelik yol ağında 83 araç 180 personelle çalışmalarını kar yağışının ilk gününden itibaren sürdürüyor.

Yoğun karın ardından kapanan 276 mahalle yolunun tamamı, ekiplerinin yoğun mesaisi sonrasında ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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