Üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı
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Üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

01.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:58

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Çıracılar Caddesi'nde oturan H.A. (35) henüz bilinmeyen nedenle üçüncü kattaki evinin penceresinden asfalt yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.A, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evde inceleme yapan bulunan polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı
Üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı
Üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı
Üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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