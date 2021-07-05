Sakarya'da Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası başladı

Sakarya'da, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası başladı.

Sakarya'da, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyirci alınmadı, federasyon görevlileri, hakem, sporcu ve antrenörler Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yaptı.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen organizasyonda 48 ilden erkek ve kadın sporcular wushu taolu, sanda, light sanda ve tui shou alanlarında mücadele veriyor.

Organizasyonun ilk gününde yaş sınırlamasının olmadığı taolu kategorisindeki müsabakalar yapılıyor.

Dereceye giren sporcuların Avrupa şampiyonalarına katılma hakkı elde edeceği ve teknik heyet tarafından uluslararası turnuvalarda değerlendirilebileceği şampiyona, 14 Temmuz'da Wushu Kung Fu Galası ile son bulacak.

"2000'e yakın sporcu katılıyor"

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, normalleşme takviminin açıklanmasının ardından ilk organizasyonlarını Sakarya'da yaptıklarını söyledi.

Organizasyona katılımın yüksek olduğunu belirten Akyüz, "Minik ve yıldızları şampiyonaya davet etmedik, buna rağmen 2000'e yakın sporcu katılıyor. 10 gün boyunca faaliyetlerimizi yapacağız." dedi.

Akyüz, Bulgaristan'da 2 Ekim'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na gidecek iki takımın bu organizasyondan seçileceğini aktararak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz