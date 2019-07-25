Sakarya'da Türkiye-Filistin dostluk karşılaşması yapılacak

Sakarya'da, Harmanlıkspor Kulübü ile Filistin takımları yarın dostluk karşılaşmasında mücadele edecek.

Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneğinin himayelerinde Türkiye'de bulunan ve Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) davetlisi olarak kente gelen Filistin Zeytindağı ve Beyt Hanina spor kulüpleri ile Sakarya Harmanlıkspor Kulübü, yarın dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

"Türkiye-Filistin Dostluk Karşılaşmaları" kapsamında Serdivan Ekrem Karaberberoğlu Tesisleri'nde yapılacak maçlar, 19.30 ve 20.30 saatlerinde başlayacak.

Kaynak: AA