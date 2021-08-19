Sakarya'da Türk Telekom'a ait telefon kablolarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da Türk Telekom'a ait telefon kablolarını çalan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da Türk Telekom'a ait telefon kablolarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Taraklı ve Geyve ilçelerinde Türk Telekom'a ait yaklaşık 500 metre uzunluğundaki kabloların çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'nın Taraklı ve Geyve ilçelerinde Türk Telekom'a ait yaklaşık 500 metre uzunluğundaki kabloların çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Taraklı Aksu Mahallesi Madenler Sokak'ta ve Geyve'nin Doğancıl Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait telefon direklerini yıkıp yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bakır kablo hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

JASAT ve Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili tespit ettikleri E.K, M.K. ve A.V'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.V. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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