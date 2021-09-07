Sakarya'da Türk Kızılay gönüllüleri okulun duvarlarını boyadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da Türk Kızılay gönüllüleri okulun duvarlarını boyadı

Sakarya'da Türk Kızılay gönüllüleri okulun duvarlarını boyadı
Habermetre - Haberler | Toplum

Sakarya'da Türk Kızılay Karasu Koordinatörlüğü ekipleri, ilçedeki okulun duvarlarını boyayarak eğitim öğretime destekte bulundu"Masal kahramanları"Karasu Manavpınarı İlkokulu ve Ortaokulu'na gelen gönüllüler, hafta sonunda ana sınıfı ve okul duvarlarını masal kahramanları ve çeşitli...

Sakarya'da Türk Kızılay Karasu Koordinatörlüğü ekipleri, ilçedeki okulun duvarlarını boyayarak eğitim öğretime destekte bulundu

"Masal kahramanları"

Karasu Manavpınarı İlkokulu ve Ortaokulu'na gelen gönüllüler, hafta sonunda ana sınıfı ve okul duvarlarını masal kahramanları ve çeşitli motiflerle süsledi. Öğrenciler, yenilenen okullarında ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi, gazetecilere, ilçenin tüm okullarına belirlenen ihtiyaçlara göre destek vereceklerini belirterek, "Tüm okullarımızı, 'Devlet millet el ele' sloganıyla renklendireceğiz. Bu alanda çalışmalarımızın mimarı olan Türk Kızılay gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Mutluluk duydular"

Gönüllü Esra Baybars da çocukları mutlu etmek için bu tür etkinlikler yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Pelin Ekşi de Türk Kızılayın gönüllüsü olmanın heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Çocukların okullarına mutlu gitmesi için bu tür etkinliklere Karasu'da devam edeceğiz. " ifadesini kullandı.

Okul Müdürü Kürşat Kılıçarslan da Türk Kızılayın okula değer kattığını belirterek, "Öğrencilerimizin okula gelirken motivasyonunu artırmak ve onlara daha güzel eğitim ortamı sunmak için değerli bir çalışma gerçekleştirdiler" diye konuştu. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Öztürk Umut Meraş Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sakarya'da Türk Kızılay gönüllüleri okulun duvarlarını boyadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 07:57:27. #1.16#

title