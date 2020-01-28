Sakarya'da "Türk Dünyası Müşterek Tarih Bilinci" konferansı düzenlendi

28.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:10

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğince (TDMMB) Sakarya'da "Türk Dünyası Müşterek Tarih Bilinci" konferansı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erenler'de düzenlenen konferansa Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Baro Başkanı Abdurrahim Burak, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitriy Kroytor, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Dusen Kaseinov, kaymakam, belediye başkanları, üniversite rektörleri, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konferansta konuşan Atabek, Moldova ile aynı tarihe sahip olduklarını belirterek, "Öngörüm o dur ki aynı geleceğe sahip olacağız. Bizim birbirimizden ayrı olmamız mümkün değildir. Tanış olmanın, bir arada olmanın çok anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum çünkü insan ancak tanıdığını sever ve hemhal olabilir. Biz şimdiye kadar çok fazla vakit geçiremedik ve toplanamadık. İnşallah bugünden sonra daha fazla buluşacak ve kardeşlik hukukuna katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yüce de farklı coğrafyalarda varlıklarını sürdüren Türk devletlerinin birbirleriyle olan bağlarını koparmadığını vurguladı.

Bu bağın, bazı değişikliklere uğrasa da kültürel birlikteliğin sürmesini sağladığına işaret eden Yüce, "Türk dünyasının bu denli geniş bir coğrafyaya dağılması, bölünmüşlüklere yol açsa da kültürel ve tarihsel açıdan ortak paydamızın olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Tüm bu düşünceler eşliğinde Türk dünyasının ortak paydada hareket etmesi, ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel anlamda birlikteliğimizin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Türk dünyasında müşterek tarih bilinci önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce, 2021 yılında "Kültür Başkenti" olmaya aday olduklarını anımsatarak, "Eğer seçilirsek kültür başkentliğinin şehrimizin sosyokültürel yapısına çok uygun olacağını düşünüyorum çünkü biz burada birçok milletle iç içe yaşıyoruz ve hali hazırda kültür çeşitliliğini çok iyi yansıtıyoruz. Bu sebeple kültür başkentliğini şehrimizin almasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitriy Kroytor ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Dusen Kaseinov da konferansta konuşma yaptı.

Kaynak: AA