Sakarya'da tüfekle vurulan köpek tedavi edildi
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Sakarya'da tüfekle vurulan köpek tedavi edildi

09.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:56
Sakarya'da tüfekle vurulan köpek tedavi edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tüfekle yaralanan köpek, tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tüfekle yaralanan köpek, tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Erdoğan, "Robin" isimli golden retriever cinsi köpeğini yaralı buldu.

Sahibi tarafından veterinere götürülen köpeğin vücudunda tüfekten çıkan saçmalara rastlandı.

Köpek, tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

Mehmet Erdoğan'ın, köpeğine zarar veren kişinin bulunması için jandarmaya başvurması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdoğan, "Köpeğimizi vuran kişinin bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz. Kimseye bir zararı yoktu. Oyun oynamayı severdi. Köpeği kimin ne amaçla vurduğunu anlamak güç." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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