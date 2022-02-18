Sakarya'da tüfekle eşini yaralayan, kayınvalidesini darbeden kişi yakalandı - Haberler
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Sakarya'da tüfekle eşini yaralayan, kayınvalidesini darbeden kişi yakalandı

AA, Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da tüfekle eşini yaralayan, kayınvalidesini darbeden kişi yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle yaraladığı, kayınvalidesini de darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

ERENLER, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle yaraladığı, kayınvalidesini de darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Hacıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden A.P. ile eşi B.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P. tüfekle ateş ettiği eşini ve daha sonra kayınvalidesi S.T'yi tüfeğin dipçiğiyle vurarak yaraladı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli A.P. polis ekiplerince suç aleti tüfekle evinde yakalandı.

Sakarya'da tüfekle eşini yaralayan, kayınvalidesini darbeden kişi yakalandı

Sakarya'da tüfekle eşini yaralayan, kayınvalidesini darbeden kişi yakalandı

Sakarya'da tüfekle eşini yaralayan, kayınvalidesini darbeden kişi yakalandı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Erenler, Sakarya, Polis, Güncel, Haberler

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