Sakarya'da traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Sakarya'da traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Sakarya'da traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktör altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktör altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kurudere Mahallesi'nde oturan 81 yaşındaki Enver Emanet, ısırgan otu toplamak için eşiyle 54 FA 211 plakalı traktörle ormanlık alana gitti.

Traktörü park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutan Emanet, aracın kaymaya başladığını fark edince durdurmak için müdahale etti.

Dengesini kaybeden Emanet, traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emanet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Emanet'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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