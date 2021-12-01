Sakarya'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Umurbey Mahallesi yolunda traktörüyle seyreden Murat Reçber (66), kontrolden çıkarak devrilen aracın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Reçber'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Reçber'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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