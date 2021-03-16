Sakarya'da traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Güldibi Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'nde yol kenarında park halindeki traktörün tekerleğinin altında kalan Hüseyin Gider'i (72) gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada bölgeden geçen iş makinesinin yardımıyla traktörü kaldıran çevredekiler, Gider'i sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Gider, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gider'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu