Sakarya'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi
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Sakarya'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi

Sakarya'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 61 yaşındaki Esat Tuna, Alaplı Mahallesi'nde seyir halinde olan traktörün arkasında tahtalardan oluşan ve tekne olarak bilinen yerden yola düştü.

Bu esnada kafasını taşa çarpan Tuna, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 2 çocuk babası Tuna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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