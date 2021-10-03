Sakarya'da traktör şaftının üstüne düşen kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da traktör şaftının üstüne düşen kişi öldü

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Sakarya'da traktör şaftının üstüne düşen kişi öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktör şaftının üstüne düşen kişi hayatını kaybetti.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktör şaftının üstüne düşen kişi hayatını kaybetti.

Çay Mahallesi'nde tarlasına ayçiçeği savurmaya giden İsmail Demirci (52), başının dönmesi sonucu traktörle ayçiçeği savurma makinesi arasındaki şaftın üstüne düştü.

Demirci'nin kıyafetleri şafta dolandı. Traktörün durdurulmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirci'nin öldüğünü belirledi.

İsmail Demirci'nin cansız bedeni, otopsi için Geyve Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin
Spor Serdar Aziz Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Gazeteler Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakarya'da traktör şaftının üstüne düşen kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:16:11. #1.12#