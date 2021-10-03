Sakarya'da traktör şaftının üstüne düşen kişi öldü
AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktör şaftının üstüne düşen kişi hayatını kaybetti.
GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktör şaftının üstüne düşen kişi hayatını kaybetti.
Çay Mahallesi'nde tarlasına ayçiçeği savurmaya giden İsmail Demirci (52), başının dönmesi sonucu traktörle ayçiçeği savurma makinesi arasındaki şaftın üstüne düştü.
Demirci'nin kıyafetleri şafta dolandı. Traktörün durdurulmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirci'nin öldüğünü belirledi.
İsmail Demirci'nin cansız bedeni, otopsi için Geyve Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri