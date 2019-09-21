Sakarya'da traktör devrildi: 9 yaralı

Sakarya'da traktör devrildi: 9 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.

21.09.2019 23:27
Sakarya'da traktör devrildi: 9 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi Hanyatak Mahallesi Beldibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Yıldız idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında traktörün römorkunda bulunan fındık işçisi 9 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahaleleri olay yerinde ayakta yapıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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